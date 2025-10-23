Farma Conde Arena: 50 shows e sucesso no cenário nacional

A noite do último sábado (18) foi de festa em São José dos Campos. O show de Zeca Pagodinho marcou o 50º grande espetáculo da Farma Conde Arena, consolidando o espaço como um dos principais destinos para grandes eventos do país. Desde sua inauguração, em 2022, a arena, gerida pela Farma Conde, tornou-se sinônimo de qualidade, modernidade e segurança, reunindo nomes consagrados da música brasileira e internacional.

Em menos de quatro anos de operação, a Farma Conde Arena transformou o Vale do Paraíba em rota obrigatória de grandes turnês. O espaço é hoje referência nacional em estrutura, operação e experiência do público, com destaque para o índice zero de ocorrências registradas em 50 eventos, considerado um marco que reforça a excelência do trabalho de gestão.

“A Farma Conde Arena é um projeto que nasceu para elevar o nível dos grandes eventos e gerar orgulho para a cidade. Cada show é planejado com cuidado, segurança e tecnologia para garantir uma experiência única ao público”, destacou Roberto Couto, diretor da Farma Conde Arena.

Um palco que faz história

Desde março de 2022, o espaço recebeu artistas e bandas que movimentaram a cidade e toda a região:

Roberto Carlos, em duas ocasiões, Chitãozinho & Xororó, Dire Straits Legacy, Marisa Monte, Djavan, Zeca Pagodinho, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, Sandy, Jota Quest (2x), Skank, Fábio Jr., Daniel, Zezé Di Camargo & Luciano, Alexandre Pires, o projeto “Irmãos” (Alexandre Pires e Seu Jorge), Nando Reis, Paula Toller, Humberto Gessinger, Jão e Roupa Nova.

Cada evento reforçou a vocação da arena para receber públicos diversos com conforto, segurança e infraestrutura de ponta, impulsionando o turismo, o comércio e a economia da região.

Palco de atrações internacionais

Além dos grandes nomes da música nacional, a Farma Conde Arena também passou a integrar o calendário de apresentações internacionais. O espaço vem atraindo artistas de renome mundial, consolidando São José dos Campos como um importante ponto no mapa global de turnês.

Em dezembro, o palco da arena receberá Christopher Cross, um dos nomes mais consagrados da música internacional e vencedor de cinco prêmios Grammy. O cantor e compositor, conhecido por sucessos como “Sailing” e “Arthur’s Theme”, se apresenta no dia 7 de dezembro, em um dos shows mais aguardados do ano.

“A presença de artistas internacionais comprova o reconhecimento da Farma Conde Arena como um dos espaços mais completos do país, capaz de receber produções de padrão mundial”, afirmou Roberto.

50 shows, zero ocorrências

Além do sucesso de público e crítica, a Farma Conde Arena celebra o feito inédito de 50 shows sem nenhuma ocorrência registrada. O resultado reflete o trabalho integrado das equipes de segurança, mobilidade e operação, em parceria com órgãos municipais e estaduais.

“A qualidade operacional e o compromisso com a segurança são diferenciais que transformaram a Farma Conde Arena em um dos espaços mais respeitados do Brasil”, ressaltou o diretor.

2026: um calendário repleto de grandes atrações

O próximo ano promete ser um dos mais movimentados da história da arena. Entre os shows já confirmados para 2026, estão:

Thiaguinho, com o aguardado Bloco do Pimenta

Festival Me Leva, reunindo grandes nomes do samba e pagode

Samba SJC, evento que celebra o gênero e atrai milhares de pessoas

Seu Jorge, em show solo, com repertório repleto de sucessos

Além desses, outros grandes artistas estão em negociação, fortalecendo ainda mais a agenda e mantendo a arena no topo do calendário nacional de eventos.

Um futuro em expansão

Com tecnologia de ponta, acessibilidade, localização estratégica e operação de excelência, a Farma Conde Arena reafirma sua posição de destaque como o principal centro de entretenimento do interior paulista.

“O que construímos até aqui é só o começo. A Farma Conde Arena é hoje protagonista no cenário nacional de shows e eventos, e seguirá crescendo com inovação, cuidado e paixão por proporcionar experiências inesquecíveis”, afirmou Roberto.