'Tec Saúde': app conecta população à rede municipal de Taubaté

A Prefeitura de Taubaté lança nesta terça-feira (14) o aplicativo Tec Saúde Taubaté, que permitirá à população o agendamento de consultas e acesso a exames. A proposta envolve que outros serviços sejam incorporados ao aplicativo.

Neste primeiro momento, o serviço estará disponível para consultas de quatro especialidades (cardiologista, dermatologista, gastroenterologista e pneumologista) na Policlínica Infantil, com aumento gradual até contemplar outras especialidades e resultados de exames na rede pública de saúde do município.

O app também terá sistema de notificação por push para lembrar ao morador de suas consultas agendadas quando elas estiverem próximas. E também a opção para que o usuário utilize o aplicativo também para o cancelamento da consulta com até 48 horas de antecedência: em caso de não cancelamento e não comparecimento na data estipulada, o paciente terá que reiniciar o processo, na unidade básica de saúde.

O aplicativo foi desenvolvido em conjunto pelas secretarias municipais de Saúde e de Desenvolvimento, Inovação e Turismo. Ele integra o Programa Smart Taubaté, que propõe soluções tecnológicas para facilitar a experiência dos usuários dos serviços públicos municipais.

Com o aplicativo, a população terá mais autonomia para realizar agendamentos de consultas em geral, marcação de exames, acesso a resultados e laudos, conferindo agilidade a diagnósticos e tratamentos da rede municipal de saúde.

Por ser um agendamento de especialidade, o paciente ou seu responsável devem apresentar o encaminhamento do médico ao atendente da unidade de saúde onde passou pela consulta de atenção primária.

Para fazer o cadastro no aplicativo, é necessário fornecer apenas CPF, data de nascimento, telefone para contato e e-mail. Após o cadastro, será enviado ao usuário um código, via e-mail e SMS, para conclusão do processo. A forma online é mais uma opção de agendamento. Também é possível o paciente aguardar o contato do atendente das unidades da Atenção Básica à Saúde quando o agendamento for realizado.

Para que os serviços contidos no app sejam habilitados, é imprescindível que o cadastro completo esteja atualizado na unidade básica mais próxima da residência do paciente.

Isto significa a atualização do cadastro pessoal, bem como o cadastro familiar, para que os dados dos dependentes menores de idade também estejam inseridos no aplicativo.

A Secretaria de Saúde espera que o app reduza o número de faltas às consultas, já que uma de suas funcionalidades será o aviso, por meio de notificações. O paciente, caso não possa ir no horário agendado, poderá realizar o cancelamento ou remarcação sem burocracia.

SERVIÇO - Aplicativo ‘Tec Saúde’

Onde Baixar: Play Store (Android) - Apple Store (IOS - Em breve)

Custo: Gratuito