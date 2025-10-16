Quer morar bem e investir com segurança? Santana é o lugar certo

Inspirado nas formas e cores do Parque da Cidade Roberto Burle Marx, o Art Paisage é o novo empreendimento da M Vituzzo em São José dos Campos, que será lançado em novembro de 2025 na zona norte da cidade e completa a atuação da empresa em todas as regiões do município.

Mais do que um conjunto de torres residenciais, o projeto representa uma integração simbólica e física com um dos maiores patrimônios ambientais da região, o Parque da Cidade. Sua fachada foi cocriada com a população por meio de um concurso cultural, traduzindo o espírito participativo e a identidade local em soluções arquitetônicas que unem tradição e contemporaneidade.

A inspiração no Parque da Cidade não é apenas conceitual, mas também estética e simbólica. Projetado por Roberto Burle Marx, o parque é um exemplo vivo de como arte e natureza podem coexistir de forma harmoniosa. Suas formas orgânicas e curvas fluidas, somadas ao uso de vegetação tropical, criam verdadeiras “pinturas no chão” quando vistas do alto. Essa linguagem visual foi reinterpretada no Art Paisage, especialmente na composição da fachada e nas áreas de convivência. Linhas sinuosas e cores que remetem ao entorno foram incorporadas para criar uma identidade arquitetônica que dialoga com o território e evoca a memória coletiva dos moradores de São José dos Campos. Um empreendimento que oferece vistas contemplativas 360 graus.

Localização estratégica e conexão com o entorno

Localização Art Paisage — Foto: M Vituzzo

Localizado no bairro Santana, a apenas 200 metros do Parque da Cidade, o Art Paisage está inserido em uma região em expansão, com acesso facilitado à Via Norte e ao centro da cidade. Essa posição estratégica valoriza a mobilidade e amplia a relação entre os moradores e os espaços públicos, fortalecendo a ideia de morar próximo à natureza sem abrir mão da conveniência urbana. Além disso, o local se encontra no espaço da antiga Cerâmica Weiss, importante fábrica da cidade que operou até 1996. O conceito do Art Paisage também busca honrar essa memória.

Lazer completo para todas as idades

Complexo Aquático Parque da Cidade — Foto: M Vituzzo

O empreendimento foi concebido para atender diferentes perfis familiares e estilos de vida. São mais de 30 itens de lazer entregues equipados e decorados, que vão desde o Complexo Aquático Parque da Cidade — com piscina adulto, toboágua, espaço para biribol, piscina infantil e spa terapêutico — até brinquedoteca, áreas esportivas, coworking, espaços de convivência temáticos, pet place e ambientes voltados ao bem-estar e à vida em comunidade.

Vista 360º

Perspectiva da unidade — Foto: M Vituzzo

Os apartamentos de 2 e 3 dormitórios foram projetados para garantir conforto e funcionalidade, com destaque para a vista livre em 360º a partir do terreno. Esse diferencial reforça o conceito de integração entre arquitetura e paisagem, permitindo que o entorno verde seja parte da experiência de morar.

