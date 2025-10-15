Taubaté terá exames gratuitos de mamografia nesta sexta-feira

Taubaté receberá na sexta-feira (17) a carreta da mamografia do projeto “Marque esse Gol”, uma parceria da Federação Paulista de Futebol com a ONG Fundação Laço Rosa. As inscrições para os exames de mamografia estão abertas e podem ser feitas neste link: https://marqueessegol.com.br/. Os atendimentos serão realizados entre 9h e 17h na Avenida do Povo.

Este é o décimo ano de realização da campanha, o primeiro ano com passagem pela cidade. A iniciativa foi alinhada com o Esporte Clube Taubaté e tem o apoio da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Taubaté.

A única forma de ser contemplada para a mamografia é por meio do cadastro no site. A equipe do projeto entrará em contato para o agendamento do exame. Após a realização da mamografia, a paciente receberá um código para retirar laudo e imagens do exame em um período de cinco dias úteis.

A orientação da Secretaria de Saúde é para que a paciente, assim que receber o laudo, procure a unidade de saúde mais próxima da residência para marcar consulta.

A Prefeitura de Taubaté está realizando, ao longo do mês, uma série de ações relacionadas à temática do Outubro Rosa, inclusive com 'Dia D' de atendimentos nas unidades de saúde. Somente na primeira semana de outubro foram realizados 1.861 atendimentos, com objetivo de reforçar os cuidados com a saúde da mulher e incentivar o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.



Marque esse gol

A campanha “Marque esse gol” é realizada desde 2016. Em 2025, serão contempladas oito cidades em ações que envolvem 12 times paulistas. Desde o início da campanha, mais de 15 mil exames gratuitos já foram realizados, e 65 mulheres foram encaminhadas para tratamento médico após diagnóstico.