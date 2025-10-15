UnipDroidians: a equipe da UNIP leva a Robótica ao próximo nível

A tecnologia e a inovação sempre fizeram parte do DNA da Universidade Paulista - UNIP, e agora ganham destaque com a equipe UnipDroidians, formada por alunos de Engenharia do campus São José dos Campos, que está representando a instituição na RoboCup @Home, uma das mais prestigiadas competições de robótica do mundo.

A RoboCup @Home é uma categoria de robótica autônoma voltada para o desenvolvimento de robôs de serviço que interagem com seres humanos em ambientes domésticos e cotidianos. Os robôs são desafiados a executar tarefas como reconhecer objetos, navegar por cômodos, entender comandos de voz e auxiliar em situações do dia a dia. O objetivo é promover avanços práticos na robótica assistiva, com foco em aplicações reais que impactem positivamente a sociedade.

Um dos pilares desse crescimento é o apoio institucional da reitora da UNIP, professora Sandra Miessa, que tem incentivado fortemente projetos de inovação e tecnologia. Sua visão inspiradora sobre o papel da universidade na formação de profissionais preparados para o futuro tem sido combustível essencial para o avanço da equipe. Sob sua liderança, a UNIP tem ampliado investimentos em pesquisa aplicada e fortalecido iniciativas que aproximam os alunos de competições e eventos científicos. Esse incentivo tem motivado o envolvimento crescente dos estudantes em projetos de robótica, automação e inteligência artificial, transformando a curiosidade acadêmica em resultados concretos.

A participação na RoboCup @Home simboliza um desafio técnico e também um marco na consolidação da UNIP como uma das instituições mais engajadas na formação tecnológica do país. Para a competição, campos como inteligência artificial, mecânica, eletrônica, visão computacional e design de interação, são desenvolvidos e integrados.

“Acreditamos que a robótica não é apenas uma área de estudo, mas uma ferramenta poderosa para desenvolver competências que o mundo moderno exige, como trabalho em equipe, pensamento crítico e inovação constante”, destaca a coordenadora da equipe, professora Daniela Albuquerque Moreira Madani.

O projeto UnipDroidians tem servido como um verdadeiro laboratório de integração de conhecimentos. Os alunos participam de todas as etapas de desenvolvimento dos robôs, desde o planejamento e programação ao desempenho em simulações e testes práticos. Mais do que competir, a meta é expandir a atuação para diversas modalidades da robótica – do ambiente educacional às arenas internacionais. A equipe pretende marcar presença em torneios nacionais e internacionais, consolidando o nome da UNIP entre as principais referências da robótica universitária.

Essa trajetória demonstra como o apoio institucional aliado à paixão dos alunos pode gerar frutos notáveis. A UnipDroidians é mais do que uma equipe, é o reflexo do compromisso da UNIP com a inovação, o ensino de qualidade e a formação de profissionais capazes de transformar o mundo através da tecnologia.