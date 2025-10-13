Vereadores visitam escolas e farão debate sobre educação

Os vereadores que integram a comissão de Educação e Promoção Social visitaram duas escolas de ensino fundamental em período integral (5 horas + 2h no contraturno) no dia 27 de agosto. Claudio Apolinario (PSD), Fernando Petiti (PSDB) e Juliana Fraga (PT) estiveram primeiro na EMEFI Rosa Tomita, no Jardim São José II, região leste.

A diretora Juliane Rocha mostrou as salas de atendimento educacional especializado (com recursos voltados a estudantes com laudo de deficiência e transtornos do desenvolvimento) e para déficit de aprendizagem, o refeitório, o almoxarifado, o ginásio, as salas de leitura, Google (de informática), oficina maker, de artes e laboratório de ciências, além dos espaços de recuperação em matemática e português. A escola tem aproximadamente 700 alunos, dos quais 9 cursam a EJA - Educação de Jovens e Adultos.

Depois, foram até a EMEFI Maria Antonieta Ferreira Payar, no Pinheirinho dos Palmares, região sudeste. A unidade é a maior da rede em metragem (mais de 4 mil m²) e número de salas (23), conta com 1.160 alunos, incluindo 3 turmas EJA. Os parlamentares foram recebidos pelo diretor, Rodrigo Dias, e percorreram o pátio, o refeitório, as salas e conheceram uma pequena horta.

Em reunião posterior, os parlamentares deliberaram continuar as visitas, incluindo creches, que atendem 11 mil crianças em idade de educação infantil em São José dos Campos. A maioria delas opera no modelo terceirizado Cedin e Cecoi, em que a gestão é compartilhada com Organizações da Sociedade Civil.

Os integrantes da comissão também irão realizar um debate público sobre políticas relativas à educação especial no dia 15 de outubro, às 18h, na Câmara Municipal. Além de contar com a presença de psicopedagogas convidadas, o encontro será aberto à participação de pais, professores, especialistas e comunidade escolar.