Prefeitura Com Você aproxima serviços e atendimentos da população

Por onde passa, o programa Prefeitura com Você movimenta o sábado dos munícipes com diversas opções de serviços, atendimentos, esclarecimentos e animação para o público infantil. Tudo gratuito e aberto a toda comunidade.

Com uma estrutura completa e servidores à disposição, o evento leva atendimentos de diversas secretarias, como: saúde, educação, mobilidade e habitação.

Também são oferecidas vacinação contra gripe e Covid, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, vagas do PAT, rua de lazer para as crianças, pipoca, algodão-doce e corte de cabelo.

A moradora, Iramaia dos Santos, participou pela primeira vez em julho deste ano, no Campo dos Alemães, e ficou encantada. “Eu vim com meus 3 filhos, trouxe eles para passarmos uma manhã em família. Fomos na Loja Solidária, na área de lazer com as crianças e vi cursos para me inscrever”, disse.