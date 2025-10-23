Coleta de lixo tem aprovação de 96,7% da população

O serviço de coleta de lixo obteve a aprovação de 96,7% da população joseense. É o que aponta a pesquisa da Indsat, referente ao primeiro semestre deste ano, entre os 16 serviços públicos avaliados entre as cidades de grande porte.

Mantendo o nível de desempenho exemplar, a Prefeitura de São José dos Campos realiza o serviço de coleta de lixo comum, que ocorre em 100% do município, e a coleta seletiva em 100% da área urbana, além de São Francisco Xavier.

São José conta com 15 PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) que recebem gratuitamente materiais diversos como lâmpadas, pilhas, madeiras entre outros, onde o descarte é realizado em locais apropriados. A Urbam possui um programa abrangente de educação ambiental para orientar os moradores sobre a separação e destinação correta dos resíduos.