23 de outubro de 2025
Coleta de lixo tem aprovação de 96,7% da população

Por Prefeitura de São José dos Campos | OVALE BrandStudio
O serviço de coleta de lixo obteve a aprovação de 96,7% da população joseense. É o que aponta a pesquisa da Indsat, referente ao primeiro semestre deste ano, entre os 16 serviços públicos avaliados entre as cidades de grande porte.

Mantendo o nível de desempenho exemplar, a Prefeitura de São José dos Campos realiza o serviço de coleta de lixo comum, que ocorre em 100% do município, e a coleta seletiva em 100% da área urbana, além de São Francisco Xavier.

São José conta com 15 PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) que recebem gratuitamente materiais diversos como lâmpadas, pilhas, madeiras entre outros, onde o descarte é realizado em locais apropriados. A Urbam possui um programa abrangente de educação ambiental para orientar os moradores sobre a separação e destinação correta dos resíduos.

