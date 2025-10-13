Aprovação da saúde pública cresce em São José

A saúde pública de São José dos Campos avançou nos índices de satisfação entre os moradores, segundo o último levantamento realizado pela Indsat neste mês de setembro. O segmento alcançou 600 pontos de aprovação, acima da média das Cidades de Grande Porte (CGP), que registraram 499, reforçando a posição joseense entre as melhores do Estado. Em junho, a pontuação foi de 586, o que demonstra a evolução da cidade nos indicadores.

O resultado positivo reconhece os investimentos da Prefeitura na rede municipal de saúde, que conta com mais de 7 mil profissionais, entre servidores, prestadores e credenciados, se dedicando para atender milhares de pessoas todos os dias em cerca de 70 prédios públicos, incluindo hospitais, UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve, Unidades Avançadas e de Especialidades.

Neste ano, já foram diversas novidades e melhorias para a população, como a queda expressiva nos casos de dengue, uso de ferramentas digitais para facilitar a imunização com Vacina Rápida e parcerias com instituições e a iniciativa privada para aumentar a oferta de consultas, exames e cirurgias, reduzindo o tempo de espera na fila.