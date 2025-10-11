Morto por ladrão, PM romeiro fazia planos e era 'herói' no Vale

O policial militar de 30 anos, pai de duas crianças pequenas, foi assassinado a tiros por um ladrão durante a caminhada de fé, na madrugada deste sábado (11), em Lorena, no Vale do Paraíba.

A frase, dita por um dos primos que acompanhava o soldado Luiz Guilherme Crispim de Oliveira na romaria a Aparecida, resume o sentimento de dor e indignação que tomou conta da família e dos colegas de farda.

“É Crispim! Até agora a ficha não caiu, estávamos indo tão bem, você contando dos seus sonhos, dos seus planos e, de repente, chega alguém e acaba com tudo em questão de segundos. Você foi um herói aqui pra gente”, desabafou o primo nas redes sociais.

Crispim estava havia dez anos na Polícia Militar e fazia parte da 4ª Companhia do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).