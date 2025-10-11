Morto por ladrão, PM romeiro fazia planos e era 'herói' no Vale

“Você foi um herói.”
A frase, dita por um dos primos que acompanhava o soldado Luiz Guilherme Crispim de Oliveira na romaria a Aparecida, resume o sentimento de dor e indignação que tomou conta da família e dos colegas de farda.
O policial militar de 30 anos, pai de duas crianças pequenas, foi assassinado a tiros por um ladrão durante a caminhada de fé, na madrugada deste sábado (11), em Lorena, no Vale do Paraíba.
“É Crispim! Até agora a ficha não caiu, estávamos indo tão bem, você contando dos seus sonhos, dos seus planos e, de repente, chega alguém e acaba com tudo em questão de segundos. Você foi um herói aqui pra gente”, desabafou o primo nas redes sociais.
Crispim estava havia dez anos na Polícia Militar e fazia parte da 4ª Companhia do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
Morador de Cruzeiro, ele era casado e pai de um menino de 4 anos e uma menina de 1 ano e 4 meses. O corpo é velado em Cruzeiro e será sepultado neste domingo (12), dia da Padroeira do Brasil.
O crime
O soldado caminhava com dois primos quando foi surpreendido por um homem vestido de preto que anunciou o assalto e atirou várias vezes. O criminoso fugiu levando o celular e cerca de R$ 800 em dinheiro. Ferido gravemente, Crispim foi socorrido ao Pronto-Socorro de Lorena, mas não resistiu.
Segundo relatos, o policial não reagiu ao assalto. Ele carregava apenas uma mochila com pertences pessoais. A arma da corporação e o colete refletivo foram recolhidos pela PM.
Pouco antes do crime, outro grupo de romeiros havia denunciado à PRF (Polícia Rodoviária Federal) uma tentativa de assalto na mesma região da Dutra, nas proximidades da fábrica Biemme e de um posto de combustíveis. Cerca de 20 minutos depois, veio o chamado do policial baleado.
Investigação
A Polícia Civil trata o caso como latrocínio (roubo seguido de morte) e informou que já está analisando imagens de câmeras de segurança e o rastreamento do celular da vítima para tentar identificar o criminoso.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) lamentou a morte e confirmou que o caso é investigado como latrocínio e tentativa de latrocínio.
“A SSP lamenta a morte de um policial militar, de 30 anos, vítima de um latrocínio ocorrido na madrugada deste sábado (11), na Rodovia Presidente Dutra, em Lorena. Todos os feridos foram socorridos, mas, infelizmente, o policial não resistiu. A Polícia Civil realiza diligências para identificar e prender os responsáveis”, informou a pasta.
Homenagens
O comandante do 23º BPM/I, tenente-coronel Rodrigo dos Santos, destacou o legado deixado pelo soldado.
“O soldado Crispim dedicou dez anos de sua vida ao serviço público, sempre com o firme propósito de proteger e servir. Destacou-se por sua conduta exemplar, dedicação ímpar e respeito à farda. Seu legado é de honra e companheirismo.”
O caso comoveu romeiros, policiais e moradores do Vale do Paraíba, que usaram as redes sociais para homenagear o soldado e cobrar justiça.