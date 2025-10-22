Reflora faz 50 anos entregando lares com qualidade e segurança

Não é todo dia que uma construtora chega aos 50 anos de atividade entregando milhares de moradias com qualidade, conforto e segurança.

Esse é o caso da Reflora, construtora e incorporadora criada em 1975, em São José dos Campos, e que opera como uma empresa familiar, atuando no mercado de empreendimentos comerciais e residenciais e loteamentos.

Nessas cinco décadas, foram 40 empreendimentos entregues em cidades como São José dos Campos – sede e principal foco da empresa –, Caraguatatuba, Campos do Jordão, Pindamonhangaba e Rio Claro (SP).

A empresa surgiu na década de 1970 como uma reflorestadora, em Paraibuna. Em março de 1975, já sediada em São José dos Campos, iniciou sua atuação na área da construção civil.

Nesse mesmo ano, o engenheiro João Dantas chegou a São José e se tornou sócio da empresa que ganhou a atual denominação de Construtora Reflora.

A construtora obteve a certificação do Programa PBQP-H e ISO 9001 e, recentemente, a ISO 14001, norma internacional que estabelece os requisitos para um Sistema de Gestão Ambiental.

“A Reflora é uma das empresas mais antigas e tradicionais da região e que se encontra em plena atividade. Nossos clientes compram com segurança e com a certeza que receberão um imóvel bem construído, de qualidade e com alta valorização”, disse Juliano Dantas, sócio e diretor comercial da companhia.

“Projetamos condomínios que entregam qualidade na construção, plantas funcionais que priorizam o conforto e praticidade, espaço para contemplação da natureza com áreas verdes e áreas de lazer completas e decoradas, dedicados ao bem viver”, destacou o executivo.

Projetos.

Com o passar dos anos, a Reflora vem aprimorando os seus projetos, buscando o uso de novas tecnologias que garantem a sustentabilidade, segurança e praticidade dos empreendimentos.

Há o uso de placas fotovoltaicas para reduzir em 50% o consumo de energia elétrica das áreas comuns, reservatórios para reuso da água pluvial (proveniente das chuvas), pontos de recarga para carro elétrico, infraestrutura para instalação de câmeras de segurança e pontos de wifi nas áreas comuns, entre outros benefícios. A meta é sempre tornar a vida do morador mais segura e confortável.

Um exemplo dessa missão é o novo lançamento da construtora, o Speciale Vila Ema (imagem abaixo), condomínio em de São José dos Campos com 80 apartamentos de três dormitórios, com duas ou três suítes e plantas de 85 a 112 m².

O Speciale está localizado na avenida Adhemar de Barros, 1826, na esquina com a rua Ipiranga, no charmoso bairro da Vila Ema. O empreendimento começou a ser construído em julho deste ano e a entrega está prevista para agosto de 2028.