Morreu nos braços da esposa após realizar sonho e deixou 5 filhos

Adilson Alves Fagundes morreu após sofrer um infarto durante uma viagem de férias com a esposa. Ele realizava o sonho de conhecer a Patagônia, na Argentina, quando passou mal no sábado (14).

Natural de Apucarana, no norte do Paraná, Adilson estava acompanhado da esposa no momento do ocorrido. Nas redes sociais, ela prestou uma homenagem emocionada, destacando os 13 anos de união e desabafou: “Te perder em meus braços foi muito doloroso”.