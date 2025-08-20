Com novas lojas, Busca Busca abre vagas com salário de R$ 4 mil

O Busca Busca, centro de compras populares, anunciou a abertura de novas lojas de São José dos Campos e está contratando funcionários com ganhos de até R$ 4.000, incluindo salário (R$ 2.000) e benefícios (R$ 2.000, como almoço e cesta básica).

Há vagas para operador de caixa, repositor de produtos, motoristas e setor administrativo. Interessados podem enviar mensagem diretamente ao RH pelo WhatsApp (11) 94855-835.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Expansão acelerada