Com novas lojas, Busca Busca abre vagas com salário de R$ 4 mil

O Busca Busca, centro de compras populares, anunciou a abertura de novas lojas de São José dos Campos e está contratando funcionários com ganhos de até R$ 4.000, incluindo salário (R$ 2.000) e benefícios (R$ 2.000, como almoço e cesta básica).
Há vagas para operador de caixa, repositor de produtos, motoristas e setor administrativo. Interessados podem enviar mensagem diretamente ao RH pelo WhatsApp (11) 94855-835.
Expansão acelerada
Instalado no antigo Shopping Faro, na rua Sebastião Humel, o Busca Busca vem movimentando o comércio desde sua abertura parcial em julho e agora acelera o plano de expansão. Até sexta-feira (22), serão inauguradas três novas operações: uma megaloja de cosméticos, uma ótica e uma loja de capinhas de celulares.
De acordo com o empresário Alex Ye, conhecido nas redes sociais como o “Chefe do Benefício”, a nova loja de cosméticos vai oferecer preços até 15% mais baixos que a concorrência. Já a futura ótica promete atendimento diferenciado, com consultas oftalmológicas no local e entrega de óculos no mesmo dia.
Futuro do empreendimento
Com a meta de se consolidar como a “25 de Março” de São José, o Busca Busca planeja abrir novas unidades até o fim de 2025. O empresário já adquiriu imóveis vizinhos ao atual espaço e pretende ampliar o polo de importadores populares na região central.
Desde sua inauguração em 8 de julho, o empreendimento se tornou uma febre entre os consumidores e já é considerado um dos principais polos comerciais populares da cidade.