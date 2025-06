Yuri Alberto abre as portas de casa em SJC e fala sobre Seleção

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, abriu as portas de sua casa em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, para uma entrevista exclusiva ao Esporte Record. Entre troféus, camisas históricas e uma mesa de sinuca, o jogador falou abertamente sobre o presente no clube, seus planos para o futuro e o sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Apesar de ter o desejo de jogar na Europa, Yuri deixou claro que seu maior objetivo segue sendo a Seleção. Com um olhar firme e apontando para uma das camisas emolduradas na parede, o atacante foi direto.

“É fácil escolher. É só olhar para a amarelinha.”