Empresa de SJC fornece gramado sintético padrão FIFA ao Cuiabá

A empresa IPC Supply, sediada em São José dos Campos e distribuidora oficial da CC Grass — maior fabricante global de gramados sintéticos e única na Ásia homologada pela FIFA desde 2013, foi a fornecedora escolhida pelo Cuiabá Esporte Clube para a instalação de aproximadamente 8 mil m² de grama sintética com tecnologia de amortecimento Shock Pad no moderno Centro de Treinamento Manoel Dresch, em Mato Grosso.

A CC Grass, parceira da IPC Supply, já foi responsável pela instalação de gramados sintéticos em centros de treinamento de grandes clubes internacionais, como Chelsea (Inglaterra), Olympiacos (Grécia) e Vélez Sarsfield (Argentina), o que reforça o padrão internacional e a excelência do material agora adotado também pelo Cuiabá.

O diretor comercial da IPC Supply, Denner Santos, celebrou a conquista. “Estamos orgulhosos e muito gratos pela escolha. Participaram dessa concorrência os principais fabricantes e distribuidores nacionais do setor, e mais uma vez conseguimos demonstrar a competitividade e o atendimento profissional que oferecemos aos nossos clientes”, afirmou.

Segundo Denner, além do preço competitivo, a qualidade e a reputação internacional dos produtos da CC Grass foram decisivas para a escolha. “Agora vamos ganhar ainda mais visibilidade entre os clubes profissionais. O gramado escolhido, sem dúvidas, é um dos mais modernos e avançados do mundo, será o nosso verdadeiro cartão de visitas aqui no Brasil”, destacou.

As obras no CT Manoel Dresch seguem em ritmo acelerado, com a inauguração do novo gramado sintético prevista para o final de julho.

Desde 2021, a IPC Supply atua no mercado de gramas sintéticas esportivas, decorativas e construção de arenas esportivas, atendendo condomínios, clubes, empresas, instaladores e consumidores finais em todo o Brasil.

Para saber mais, acesse: www.ipcsupply.com.br, entre em contato pelo e-mail: denner.santos@ipcsupply.com.br ou via WhatsApp https://wa.me/5512988601011.