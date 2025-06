Chef de SJC está em festival gastronômico com pratos de pinhão

A chef Thais Okamoto, de São José dos Campos, foi selecionada pelo Sebrae-SP para representar o Vale do Paraíba no Taste São Paulo Festival, que acontece neste fim de semana (13 a 15) no Parque Vila Lobos, na capital. Ela será a única chef da região metropolitana do Vale a participar do evento, onde atuará como Embaixadora do Pinhão de Campos do Jordão.

"O pinhão é um ingrediente versátil, que pode transformar desde pratos simples até criações sofisticadas", destacou Thais, que apresentará três receitas no festival: brigadeiro de pinhão, arroz de pinhão com calabresa e pintado grelhado ao pesto de pinhão.