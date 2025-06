Anderson ficará 16 dias em Israel e Portugal; vice assume o cargo

Ausência

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), irá se ausentar do município entre os dias 13 e 28 de junho. Nesse período, o cargo será temporariamente transmitido ao vice-prefeito, Wilker dos Santos Lopes (MDB).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Comunicado

Ao todo, serão 16 dias de afastamento. Conforme determina a Lei Orgânica do Município, ausências por prazos superiores a 15 dias precisam ser comunicadas à Câmara. O prefeito fez isso nessa quarta-feira (11). Quando retornar, precisará enviar ao Legislativo "relatório circunstanciado dos resultados de sua viagem, bem como dos seus custos".