Ex-namorado confessa que enterrou corpo de Mariana em Taubaté

A jovem Mariana da Costa Nascimento, de 27 anos, foi encontrada morta na tarde desta terça-feira (10), em uma área rural do bairro Una, em Taubaté. O corpo foi localizado enterrado em um terreno na Rua Marianna Aparecida do Norte da Silva, na Fazenda Canta Galo, após diligências conduzidas pela Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais), que identificou o ex-companheiro da vítima, Luiz Felipe da Silva de Moura, como principal suspeito.

A investigação teve início após o registro de desaparecimento feito pela irmã da vítima, Gabriela Costa, no dia 9 de junho. Mariana havia saído no domingo (8) com Luiz Felipe, com quem mantinha um relacionamento conturbado. Segundo familiares, ela chegou a informar, por mensagem, que estava com o ex e retornaria para casa no dia seguinte. No entanto, após um desentendimento entre o casal, Mariana não voltou para casa e não atendeu mais ligações.

