Embraer vai montar KC-390 nos EUA se tiver ‘pedido expressivo’

A Embraer prevê montar o jato multimissão KC-390 Millennium nos Estados Unidos caso consiga um “pedido expressivo” para fornecer a aeronave a clientes americanos, especialmente a Força Aérea Americana.

Desde abril, a aeronave da fabricante brasileira está sendo apresentada em feiras aéreas e eventos em cidades americanas, como na 47ª edição da conferência ARSAG (Aerial Refueling Systems Advisory Group), encerrada em 1º de maio, em Las Vegas.