Frente parlamentar em Defesa do Rio Paraíba faz primeira reunião

Os vereadores que compõem a Frente Parlamentar em Defesa e Preservação do Rio Paraíba do Sul fizeram, no dia 1º de abril, na Câmara, sua primeira reunião, que contou com a participação do presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, Renato Traballi Veneziani. Estavam presentes os vereadores Carlos Abranches (Cidadania), que propôs a criação da frente e presidiu a reunião, Amélia Naomi (PT), Fernando Petiti (PSDB) e Sérgio Camargo (PL).

Durante o encontro, os parlamentares questionaram a situação da rede de esgoto na região e os investimentos realizados, principalmente em São José dos Campos, Taubaté e Jacareí. Falaram sobre situações irregulares de bairros periféricos de São José, a capacidade de tratamento pela concessionária Sabesp, além do episódio de extravasamento de esgoto em novembro do ano passado que alterou o nível de oxigênio da água causando a morte de peixes. Por essa ocorrência de lançamento de resíduos fora dos padrões da legislação, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) aplicou multa de R$ 900 mil à Sabesp.

De acordo com as informações de Veneziani, o Comitê abrange atualmente 38 cidades e tem R$ 40 milhões para investir em reflorestamento, controle de poluição e outros projetos ambientais.

VISITA TÉCNICA.

Os membros da frente propuseram uma visita técnica na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Lavapés, na zona norte da cidade, operada pela concessionária Sabesp. Também sugeriram convidar para a segunda reunião, a ser agendada, gestores da Sabesp e do Comam - Conselho Municipal do Meio Ambiente para esclarecimentos.

Câmara de São José tem o total de oito Frentes Parlamentares formadas desde o início da atual legislatura, em janeiro deste ano



ATIVIDADE. A Frente Parlamentar em Defesa e Preservação do Rio Paraíba do Sul é uma das 8 frentes parlamentares compostas desde o início do ano na Câmara de São José dos Campos, junto com: São José 2050; de Apoio ao Agronegócio; da Segurança Pública; de Combate à Pedofilia, Erotização Infantil e Violência Doméstica; de Apoio e Valorização da Cultura Joseense; Católica; e da Habitação e Regularização Fundiária.

Além da nova formação das frentes em Apoio à Pessoa com Autismo, que existe desde 2018, e Evangélica, criada em dezembro de 2024.