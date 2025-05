Taubaté segura pressão e vence Vingadoras fora de casa

Assim, o time taubateano, do técnico Arismar Junior, vai a 6 pontos e segue na parte de cima da tabela, na zona de classificação para a segunda fase. Já o time mineiro, que é forte no masculino, segue sem vencer no feminino, com apenas um ponto somado até agora.

O Taubaté venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0 na tarde deste sábado (3), no estádio Gregorão, em Betim (MG). Esse jogo valeu pela terceira rodada do grupo A da edição 2025 do Campeonato Brasileiro Feminino.

Na próxima rodada, as Meninas do Burrão recebem o Santos no dia 17 de maio, daqui a duas semanas, a partir das 15h, no estádio Joaquinzão. E as vingadoras jogam no dia 18, outro domingo, quando visitam o São José, a partir das 15h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

No primeiro tempo, o Taubaté conseguiu equilibrar as ações e até teve algumas chances para marcar. No entanto, foi para o intervalo com o empate por 0 a 0, mas mostrando um futebol em condições de surpreender.

Após o intervalo, as Meninas do Burrão voltaram mais recuadas e sofreram pressão maior nos primeiros minutos, quando as Vingadoras ficaram mais em cima.