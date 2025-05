São José leva goleada humilhante para o Avaí no Brasileiro da A-2

O São José levou uma humilhante goleada por 5 a 0 para o Avaí Kindermann na tarde deste sábado (3), no estádio Salésio Kindermann, em Caçador, pela terceira rodada do grupo A do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A-2.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Com esse resultado, as Meninas da Águia, comandadas pelo técnico Adilson Galdino, continuam na lanterna, sem pontuar e com grande risco de rebaixamento. E o time de Santa Catarina foi a 3 pontos, com a primeira vitória no torneio.