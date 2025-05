URGENTE: Homem é encontrado morto no centro de Jacareí; VÍDEO

Um homem foi encontrado morto na área central de Jacareí neste sábado (3). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, acionada para encontro de cadáver na rua Dr. Lúcio Malta, A chamada foi irradiada via Copom, solicitando apoio ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

No local, foi realizado contato com um médico do Samu, que confirmou o falecimento de um idoso do sexo masculino, que era morador de rua. O corpo foi encontrado na entrada de acesso à agência bancária.