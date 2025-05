Mãe e filha são socorridas em estado grave; pai morre na região

Equipes de resgate foram mobilizadas na tarde desta sexta-feira (2) para atender a um grave acidente ocorrido por volta das 15h50, na Rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura do km 44, em Ubatuba. A colisão frontal envolveu um carro de passeio, que seguia no sentido Caraguatatuba, e um ônibus de viagem que trafegava em direção a Paraty.

O motorista do carro, de 44 anos, morreu no local e ficou preso às ferragens. Ele foi retirado do veículo após a chegada da perícia e atuação do Corpo de Bombeiros. No automóvel também estavam duas passageiras — uma mulher de 47 anos e sua filha de apenas 6 anos — que sofreram ferimentos graves.