Mãe e esposa amorosa, Sandra será enterrada nesta sexta em SJC

Vítima de um grave acidente de moto em São José dos Campos, Sandra Cristiane Gaia, 26 anos, será enterrada nesta sexta-feira (2) no Cemitério Parque das Flores, no Residencial Gazzo, zona sul da cidade.

A cerimônia de despedida e sepultamento está marcada para 10h desta sexta. Antes, o corpo da jovem mãe e esposa amorosa está sendo velado no mesmo local. Sandra deixa o marido e uma filha pequena.