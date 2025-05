‘Dádiva de Deus’: Morta em SJC, Sandra era mãe amorosa e esposa

Sandra guiava uma moto quando houve a colisão com um carro no bairro Santa Júlia, por volta das 9h desta quinta. Ela chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial, mas não sobreviveu aos ferimentos.

A morte da jovem Sandra Cristiane, 26 anos, em um grave acidente na manhã desta quinta-feira (1º), na região sudeste de São José dos Campos, chocou a cidade e repercute nas redes sociais, com dezenas de mensagens lamentando a perda precoce da joseense e ressaltando a inspiração que ela era para quem a conhecia.

“O céu recebe hoje alguém muito especial. Aqui fica a saudade, mas na eternidade, o reencontro. Sandrinha, para sempre em nossos corações. Sandrinha, para sempre iremos lembrar de você assim: sorrindo, feliz e nos contagiando”, diz texto publicado por uma amiga de Sandra. Ela também foi chamada de "dádiva de Deus".

Casada e mãe de uma filha pequena, Sandra era considerada uma amiga fiel, amorosa e que incentivava a todos com quem ela convivia. Ela trabalhava numa casa de espetinhos e petiscos no bairro Jardim Santo Onofre, na região sudeste de São José dos Campos. A casa divulgou nota lamentando a morte e informou que as unidades estarão fechadas nesta quinta-feira em luto pela perda da funcionária.

Em suas redes sociais, Sandra postava fotos ao lado do marido e da filha, aos quais fazia declarações de amor. "Obrigada gatinha por me fazer se sentir a mulher mais sortuda desse mundo por te ter como filha, a cada dia fico mais orgulhosa de você meu amor, que Papai do céu sempre esteja contigo... Te amo princesa da mamãe", escreceu.

Supermulher.