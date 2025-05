'Sempre nos nossos corações': família e amigos dão adeus a Sandra

A perda trágica e prematura de Sandra Cristiane, 26 anos, que morreu em um grave acidente na manhã desta quinta-feira (1º), na região sudeste de São José dos Campos, levou amigos a prestarem uma homenagem a ela nas redes sociais.

Casada e mãe de uma filha pequena, Sandra era considerada uma amiga fiel, amorosa e que incentivava a todos ao redor dela. Ela trabalhava numa casa de espetinhos e petiscos no bairro Jardim Santo Onofre, na região sudeste de São José dos Campos. A casa divulgou nota lamentando a perda da funcionária e informou que todas as unidades estarão fechadas nesta quinta-feira, em luto.