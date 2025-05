Filho de atriz famosa some e é encontrado vivo, mas sem as mãos

Santiago Ramírez, de 37 anos, filho da atriz Lorene Prieto, foi encontrado em estado grave na quinta-feira (24) em Ñuñoa, região de Santiago (Chile), após mais de 24 horas desaparecido. As mãos do jovem foram amputadas com serra elétrica, em um crime que revoltou o país.

Lorene Prieto, conhecida por papéis em séries chilenas, percebeu o sumiço do filho na quarta-feira (23), quando ele parou de responder aos familiares. A atriz acionou a polícia imediatamente, temendo por sua segurança. Equipes vasculharam a região até localizá-lo em um terreno isolado.