Aos 77 anos, descobriu que amante de 21, na verdade, era homem

Um casal de idosos de Santa Catarina viveu um drama familiar após um relacionamento virtual abalar quase dez anos de matrimônio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O marido, de 77 anos, iniciou uma conversa pelo Facebook com uma suposta jovem de 21 anos, em setembro de 2023.