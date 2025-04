ACISJC lança campanha 'Amor que Surpreende' para o Dia das Mães

A Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos (ACISJC) lançou a campanha "Amor que Surpreende", uma grande ação promocional para celebrar o Dia das Mães de 2025 e movimentar o comércio local. A campanha teve início em abril e segue até o dia 22 de maio de 2025, com sorteios previstos para os dias 9 e 23 de maio.

Como Funciona:

A cada R$100,00 em compras nas lojas participantes, o consumidor tem direito a 1 cupom para concorrer a vales-compras de R$500,00. Para participar, é necessário cadastrar os cupons no aplicativo oficial da ACISJC, disponível gratuitamente para Android e iOS. Após o cadastro, o consumidor estará automaticamente concorrendo aos sorteios.

Datas importantes:

• Término da campanha: 22 de maio de 2025

• Primeiro sorteio: 9 de maio de 2025

• Segundo sorteio: 23 de maio de 2025

Prêmios: 16 vales-compras de R$500,00 serão sorteados entre os participantes.

Objetivo da Campanha: A campanha "Amor que Surpreende" tem como principal objetivo valorizar o comércio de São José dos Campos, especialmente em uma das datas mais relevantes para o varejo nacional. Ao mesmo tempo, presta uma homenagem às mães, proporcionando uma experiência de compra ainda mais especial para os consumidores.

Cadastro e Regulamento: Todas as informações sobre a mecânica da campanha, regulamento completo, lojas participantes e detalhes sobre o cadastro dos cupons estão disponíveis no site oficial da campanha: www.acisjc.com.br/maes.

Sobre a ACISJC

Fundada em 1935, a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos é uma entidade civil sem fins lucrativos que representa empresas comerciais e industriais da cidade. Com cerca de 1.200 associados, a ACISJC tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico do município, defender os interesses da livre empresa e incentivar a integração com a comunidade.