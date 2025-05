Por justiça, mãe faz ato de um ano da morte de Joãozinho no Vale

“Dia 8 vai fazer um ano e, até agora, o monstro que matou meu filho continua vivendo como se nada tivesse acontecido. E até hoje eu não tive retorno da justiça”, afirmou a enfermeira.

Morte.

O acidente ocorreu por volta das 13h45, perto da linha do trem, no bairro Jardim Santa Luzia. Joãozinho foi atropelado enquanto caminhava empurrando uma bicicleta junto do avô.

O motorista teria feito uma ultrapassagem em alta velocidade e em local proibido, pela pista contrária, atingindo avô e neto. O avô ficou internado no hospital da Fusam e não correu risco de morrer, mas ficou com sequelas pelo rompimento de ligamento do ombro e joelho. Já o menino chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos.