São José anuncia atacante Gabryel Freitas, ex-Oeste de Barueri

O São José oficializou nesta quarta-feira (30) a contratação do atacante Gabryel Freitas, de 22 anos, para a disputa da Copa Paulista. O jogador, que defendeu o Oeste de Barueri no Campeonato Paulista da Série A2, já realizou exames médicos e foi integrado ao elenco que iniciou a preparação física para o torneio estadual.

Apesar da juventude, Gabryel já acumula passagens por diversas equipes do futebol brasileiro. Em 2024, atuou pelo Bangu-RJ no Campeonato Carioca e na Copa Rio, além de fazer parte do elenco principal do Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Também jogou na equipe sub-23 do clube mato-grossense e vestiu novamente a camisa do Oeste na Série A2 e na Copa Paulista. Em 2022, disputou o Campeonato Paulista da Segunda Divisão pelo SKA Brasil. Na base, marcou presença em três edições da tradicional Copa São Paulo, defendendo SKA Brasil, Votuporanguense e Atlético-MG.