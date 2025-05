'Saberes e fazeres': série aborda a história da população de SJC

Qual a sua história em São José dos Campos?

Dona Therezinha Mariano realiza bordados e contou a história dela em um dos episódios da série 'Saberes e Fazeres', um projeto que busca homenagear as memórias e ressaltar os patrimônios culturais dos moradores da cidade.

A série é dividida em 5 episódios e está disponível no canal do Youtube 'Ecomuseu dos Campos de São José'. O projeto é realizado pelo Cecp (Centro de Estudos da Cultura Popular) em parceria com a Petrobras.