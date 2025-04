'Mãe já era', diz filho de 7 anos após ver a mãe ser assassinada

"Minha mãe já era".

Foi assim, com essas palavras, que um menino de 7 anos reagiu após testemunhar o brutal assassinato de sua própria mãe, Kedinna Ohara da Silveira, morta dentro de casa por seu próprio marido. Ele, que declarava amor pela esposa nas redes sociais, fugiu após o crime.

