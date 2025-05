Cortes Suínos Premium do Vale recebe selo artesanal do estado

Pioneira no Brasil na comercialização de cortes de leitão de leite, a Del Veneto conta com um portfólio de mais de 100 cortes, incluindo opções como Carré, Short Rack, T-bone, Ancho, American Steak, Boston Butt, Prime Rib e Stinco. A linha se completa com uma seleção artesanal de charcutaria, com linguiças, prosciuttos e salames produzidos com rigor técnico e ingredientes selecionados.

“Trabalhamos com mais de 100 tipos de cortes suínos, muitos deles inéditos nas gôndolas dos supermercados. Agora o consumidor poderá provar cortes nunca experimentados. Vamos elevar o consumo de carne suína a um novo”, destaca Flávia Brunelli.

Além do compromisso com a qualidade, a Del Veneto mantém padrões elevados de bem-estar animal e rastreabilidade, o que reforça a confiança do consumidor e consolida a marca como uma escolha premium para chefs renomados, restaurantes e apreciadores da boa gastronomia.