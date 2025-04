VEJA O VÍDEO: Esposa flagra marido e amante saindo do motel

Viralizou um vídeo em que uma esposa flagra o marido saindo de um motel acompanhado pela amante.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A cena foi registrada em Santa Marta, na Colômbia, e foi divulgada pela imprensa local. Na gravação, a esposa aparece na saída do motel e flagra o marido saindo de carro, acompanhado pela amante. Tem início uma confusão.