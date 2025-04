Estádio Martins Pereira promove 1ª Festa Junina Solidária

O Estádio Martins Pereira se prepara para receber a 1ª Festa Junina Solidária, que promete agitar a cidade com muita música, comidas típicas e atrações para todas as idades.

O evento, com entrada gratuita, ocorrerá em dois finais de semana: 30 de maio a 1º de junho e 7 a 9 de junho, das 18h às 23h nas sextas-feiras e das 12h às 23h aos sábados e domingos.