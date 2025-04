Criação do Conselho da Igualdade Racial segue para o prefeito

Alteração O texto aprovado é bem diferente da primeira versão do projeto, que foi protocolada em maio de 2022 pelo ex-prefeito, a pedido de lideranças do movimento negro taubateano.

Aprovação A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (29), em segunda votação, o projeto do ex-prefeito José Saud (PP) que cria o Compir (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial). O texto seguirá para análise do prefeito Sérgio Victor (Novo), que poderá vetá-lo ou sancioná-lo.

Composição 1

A primeira versão do projeto previa que, dos 14 conselheiros do Compir, sete seriam negros. Mas a proposta foi retirada por Saud da Câmara em fevereiro de 2023, após críticas do vereador Alberto Barreto (PRD), que é uma das lideranças do movimento conservador na região.

Composição 2

A segunda versão do projeto, apresentada por Saud em setembro de 2023, reservava apenas cinco das 14 vagas para pessoas negras – o que permitiria que o órgão fosse composto por nove brancos e cinco negros, por exemplo.

Composição 3

Na primeira votação do projeto, na terça-feira passada (22), no entanto, foi aprovada uma emenda da Comissão de Justiça e Redação, que é composta por três vereadores conservadores - Barreto, Dentinho (PP) e Vivi da Rádio (Republicanos). Essa emenda retirou do texto a reserva de vagas para pessoas negras - a redação passou a dizer que o conselho "observará representatividade obrigatória de todos os segmentos étnicos constitutivos da formação histórica, cultural e social do povo brasileiro".