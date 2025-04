Nota do curso de Medicina: Câmara convoca pró-reitora da Unitau

Requerimento No requerimento de convocação, que foi aprovado por unanimidade, o vereador Douglas Carbonne (Solidariedade) cita "a divulgação do baixo desempenho do curso de Medicina" e que "se trata de um curso de extrema importância, onde se faz necessário a formação de profissionais de excelência, além do alto investimento dos alunos".

Questionada pela coluna, a Unitau afirmou que o curso de Medicina "recebeu avaliação nota 3" no Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), o que é um "conceito satisfatório". A universidade também alegou que o curso foi reconhecido pela última avaliação do Cremesp (Conselho Regional de Medicina de São Paulo) "como um dos melhores do estado e teve a qualidade reafirmada com a renovação máxima — cinco anos — concedida na avaliação" do CEE-SP (Conselho Estadual de Educação).

"De 2023 a 2025, a Unitau destinou cerca de R$ 60 milhões em melhorias nos campi, incluindo obras, novos laboratórios e modernização de equipamentos de alta tecnologia. A universidade está à disposição da Câmara e reafirma seu compromisso com a qualidade do ensino superior e com a formação de profissionais que contribuem para o desenvolvimento regional", completou a autarquia.