Vereadores de Ubatuba votam projeto para proibir uso de tendas

A Câmara Municipal de Ubatuba vota, na noite desta terça-feira (29), o Projeto de Lei 38/2025, que propõe a proibição do uso de tendas, barracas, gazebos e estruturas similares nas praias do município. De autoria do presidente da Casa, vereador Gady Gonzales, o texto prevê exceções apenas para eventos previamente autorizados pela Prefeitura com finalidades específicas, como apoio turístico, ações educativas, culturais, de segurança, saúde ou proteção civil.

O projeto gerou polêmica entre moradores, turistas e até parlamentares de outras cidades. Em Taubaté, por exemplo, um vereador chegou a aprovar uma moção de repúdio contra a proposta, o que acirrou ainda mais os debates em torno da medida.

De acordo com o texto, a instalação de guarda-sóis continua permitida, desde que sejam de uso individual ou familiar e tenham no máximo três metros de circunferência. Já o uso de estruturas maiores, sem autorização prévia, poderá acarretar a apreensão imediata dos equipamentos e multa de R$ 1 mil por tenda irregular, além de cobrança das despesas com a remoção.