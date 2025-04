URGENTE: Jovem de 19 anos escapa de sequestro em São José

Um jovem de 19 anos conseguiu escapar de um sequestro em São José dos Campos, na noite de segunda-feira (28). De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi abordado por dois homens armados que o obrigaram a entrar em um veículo. O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O sequestro aconteceu por volta das 19h39, na Rua Geraldo Fernandes da Silva, no Parque Nova Esperança, na região leste da cidade. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima contou que, ao sair do trabalho, foi abordada por dois homens armados.