Período de matrícula para creches em Taubaté termina na quarta

Creches

Termina nessa quarta-feira (30) o período para a realização das matrículas na educação infantil de Taubaté. Pais e responsáveis interessados devem procurar a Secretaria de Educação (Praça Oito de Maio, 17 - Centro).

Matrícula

É necessário levar os documentos originais e cópias da certidão de nascimento do aluno, CPF e RG do aluno e do responsável, comprovante de residência atual no nome do responsável, comprovante de trabalho e dois números de telefone ativos (para comunicação).