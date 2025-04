De cortar o coração: no velório, filha abraça e beija a mãe

Uma cena comovente.

A filha mais nova de Kaellyne Alencar, de 46 anos, que morreu na última sexta-feira (25), abraçou e beijou a mãe durante o velório, em um emocionante adeus. A cena viralizou nas redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Kaellyne morreu após dois dias internada. Familiares e amigos se despediram dela neste sábado, em Campina Grande, na Paraíba.