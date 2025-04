Empresário morto em aeródromo da Embraer deixa esposa e 2 filhos

O empresário Wilson Coelho Neto, de 48 anos, morto em um acidente no aeródromo da Embraer, deixa esposa e dois filhos. Ele morreu ao bater sua BMW em um evento com carros esportivos no aeródromo da Embraer, em Gavião Peixoto, na manhã deste sábado (26).

Pecuarista em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Neto dirigia uma BMW M3 no evento Driver Top Speed 2025, que ocorre desde 2009 no local.

