Homem é morto com 27 tiros enquanto assistia jogo do Brasileirão

Um homem foi executado com 27 tiros na noite deste sábado (26), em Belo Horizonte (MG), enquanto assistia a uma partida do Campeonato Brasileiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima, de 30 anos, estava em frente a um bar no bairro Bela Vista. Três homens chegaram em um Fiat Palio cinza, por volta das 20h. A vítima acompanhava o jogo entre o Atlético Mineiro e o Mirassol.