ATENÇÃO: Capotamento deixa 4 feridos em grave acidente na RMVale

Um capotamento deixou quatro pessoas feridas na madrugada deste domingo (27), em Caraguatatuba, em frente ao Hospital Regional, na avenida José Herculano.

O acidente aconteceu às 3h31. O carro vinha no e sentido centro-bairro perdeu o controle, capotando várias vezes e atravessando o outro lado da rodovia.

“As equipes do Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba foram mobilizadas para atendimento das vítimas.

Estavam no carro quatro pessoas que foram atendidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e Samu, todas foram encaminhadas para a Santa Casa de Saúde Stella Maris de Caraguatatuba”, informou o Corpo de Bombeiros.