É tudo ou nada! Farma Conde São José encara o Vasco no jogo 3

O Farma Conde São José visita o Vasco na noite desta segunda-feira (28), a partir das 19h30, no ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro, no terceiro jogo da série melhor de cinco das oitavas de final da edição 2024/2025 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Para o time da região, esse é o chamado jogo do ‘tudo ou nada’. Afinal de contas, perdeu os dois primeiros e, agora, precisa da vitória para seguir vivo no torneio e provocar o quarto jogo em São José dos Campos.