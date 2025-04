Piloto de asa delta fica preso em árvores após queda no Litoral

Neste sábado (26), por volta das 15h20, o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar um piloto de asa delta, que ficou preso em árvores no Morro Santo Antônio em Caraguatatuba.

O acidente ocorreu quando o esportista perdeu o controle do equipamento logo após o salto, ficando suspenso a aproximadamente 10 metros de altura na mata fechada, a 500 metros do ponto de decolagem.

