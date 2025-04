Adeus, Éverton: família se despede de joseense morto na Dom Pedro

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo de Everton foi velado na Urbam e enterrado no Cemitério Colônia Paraíso, na sexta-feira (25). Morador da zona leste, o rapaz era querido e deixou saudades.

O acidente aconteceu na madrugada de quinta, no trecho de Igaratá, quando o Ford Ká em que Éverton estava capotou, próximo ao KM 19. O carro seguia no sentido Norte, quando perdeu a direção ao acessar a alça de saída. Após capotar, o veículo ficou com as rodas para cima, no canteiro. O caso é investigado pela polícia.