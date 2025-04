VÍDEO: Prefeitura interdita rua após rompimento de tubulação

A intervenção foi solicitada pela Sabesp, após o rompimento de uma tubulação no local.

Segundo a prefeitura, os trabalhos já estão em andamento e a previsão é de que sejam concluídos ainda hoje.

Motoristas devem evitar a área e buscar rotas alternativas até a liberação total da via.